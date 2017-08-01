Гинер: видимо, с ужесточением лимита мы превратимся в бразильцев

Президент ЦСКА Евгений Гинер иронично отреагировал на предложения депутатов ужесточить лимит на легионеров в России.
«Когда у нас СМИ или какие-то депутаты начинают говорить, что надо ужесточить лимит, я только за. Значит, надо вообще запретить приезжать сюда кому бы то ни было! Если при определённом количестве русских футболистов на поле у нас будет хорошая сборная, то при одиннадцати будет, наверное, аж три сборные! Мы, видимо, станем бразильцами, и у нас глаза будут разбегаться, кого же брать в национальную команду, при таком-то огромном выборе.
Но я всегда считал правильным, что в стране существует антимонопольный комитет, который следит за тем, чтобы не появлялось монополий. Мы сразу оказываемся в неравных условиях с остальным миром. Нигде нет ограничений на количество легионеров на поле. В Италии по-другому – там за год можно купить одного игрока из-за пределов ЕС. Неважно, откуда он – хоть фантастический футболист из Бразилии. Собрал за 10 лет 10 человек – пускай все они играют. Никого это не волнует. Или посмотрите на мадридский „Реал“, который зарабатывает сотни миллионов евро в год. Сколько там испанцев? А Германия? Вообще не имеет ограничений по легионерам – зато четырёхкратные чемпионы мира, привозят на Кубок конфедераций второй состав и всё равно выигрывают турнир. Лимит – это глупость! Только конкуренция даёт возможность расти!» — сказал Гинер в интервью «Спорт-экспрессу».