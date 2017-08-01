Источник: «Зенит» заплатит $ 10 млн за Аскасибара

«Зенит» достиг договорённости с «Эстудиантесом» о переходе полузащитника аргентинского клуба Сантьяго Аскасибара за $ 10 млн, утверждает Ole.
По информации источника, сделка уже неизбежна и осталось лишь оформить документы. Футболист пропустит ближайший матч аргентинской команды, поскольку руководство «Эстудиантеса» во главе с Хуаном Себастьяном Вероном не хочет рисковать срывом трансфера.
В активе 20-летнего полузащитника 45 матчей за «Эстудиантес». Он выступал в составе сборной Аргентины на Олимпиаде в Рио и за национальную команду U20.
В «Зенит» может перейти полузащитник «Эстудиантеса» Аскасибар