Автор соломенной «Зенит Арены» получил посылку от «Зенита». В ней было три мяча, 11 футболок и вымпел петербургской команды.
«Посылка дошла до адресата: автор соломенной «Зенит Арены» сможет теперь сыграть на ней в нашей футболке», — говорится в сообщении официального «Твиттера» «Зенита».
Напомним, что в Ставропольском крае на ферме «Пономарёво» построили стадион из соломы, который назвали «Зенит Ареной» — в честь стадиона в Санкт-Петербурге.
«Зенит» отреагировал на эту новость следующим образом: «Мы подумали и решили поддержать Кубок мира на «Зенит Арене» (ненастоящей) по соломенному футболу (настоящему). Ставрополье, ждите посылку! А автора идеи, нашего болельщика Романа Пономарева, мы ждём на стадионе «Санкт-Петербург» для обмена опытом. Билет пришлём!».
Видео можно посмотреть в YouTube.