Индонезийский клуб «Персиб Бандунг» планирует избавиться от Карлтона Коула

Бывший нападающий сборной Англии, «Вест Хэма» и ряда британских команд Карлтон Коул попал в немилость к руководству и тренерскому штабу клуба из Индонезии «Персиб Бандунг» из-за своей неудовлетворительной игры. Менеджер клуба Умур Мухтар планирует избавиться от 33-летнего форварда.
«Он играет очень плохо по сравнению с другими иностранными игроками, которые присоединились к нашей команде. Его выступления ужасны», — подчеркнул менеджер.
Сам нападающий имеет свою точку зрения на этот счёт и обращает внимание на закулисные интриги в клубе.
«Я готов как скрипка. Менеджер не приводил меня сюда, и он не хочет, чтобы я играл. Он попросту хочет привлекать в команду своих игроков и получать за это деньги. За кулисами этого клуба много чего происходит.
Я провёл в основном составе две игры из шестнадцати, потому что тренер не хотел, чтобы я играл. Но я не люблю оставлять дела незавершёнными и хочу быть с командой. Я попросту ошеломлён, менеджер пытается от меня избавиться. Все эти сложности из-за одного парня, но я разрешу эту ситуацию», — заявил Коул в разговоре с журналистами talkSPORT.
Карлтон Коул присоединился к клубу «Персиб Бандунг» в марте текущего года, подписав соглашение сроком на десять месяцев. После 17-ти туров первенства Индонезии команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.