Хацкевич: дай Бог, чтобы в Швейцарии у меня был такой же дебют, как в Киеве

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Янг Бойз». Эта встреча станет первой выездной игрой в Лиге чемпионов для белорусского специалиста.
«Готовились, как обычно перед всеми играми – были и теоретические занятия, и тактические занятия. Моделировали нашу игру. Понимаем, что, как сопернику, так и нам, будет достаточно тяжело.
У нас есть кое-какие кадровые проблемы. После теоретического занятия я сказал футболистом, что они уже сейчас должны проверить себя и то, кто готов играть на 100%.
В этом году у меня много дебютов. Дай Бог, чтобы на выезде был такой же дебют, как и в Киеве», — приводит слова Хацкевича официальный сайт «Динамо».
Ответный матч между «Янг Бойз» и «Динамо» пройдёт 2 августа в Берне, начало — в 21:15 мск. В первом матче киевляне победили со счётом 3:1.