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Хацкевич: дай Бог, чтобы в Швейцарии у меня был такой же дебют, как в Киеве

2 августа 2017, среда. 05:24 Футбол

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Янг Бойз». Эта встреча станет первой выездной игрой в Лиге чемпионов для белорусского специалиста.

«Готовились, как обычно перед всеми играми – были и теоретические занятия, и тактические занятия. Моделировали нашу игру. Понимаем, что, как сопернику, так и нам, будет достаточно тяжело.

У нас есть кое-какие кадровые проблемы. После теоретического занятия я сказал футболистом, что они уже сейчас должны проверить себя и то, кто готов играть на 100%.

В этом году у меня много дебютов. Дай Бог, чтобы на выезде был такой же дебют, как и в Киеве», — приводит слова Хацкевича официальный сайт «Динамо».

Ответный матч между «Янг Бойз» и «Динамо» пройдёт 2 августа в Берне, начало — в 21:15 мск. В первом матче киевляне победили со счётом 3:1.

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Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев) Сообщить об ошибке
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Теги
Динамо Киев Янг Бойз Александр Хацкевич
Новости. Футбол
2 августа 2017, среда
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