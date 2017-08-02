Облак: очень доволен игрой, показанной «Атлетико» против «Наполи»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал победу над «Наполи» (2:1) в полуфинале товарищеского турнира «Ауди Кап».
«Мы провели хороший матч, но должны продолжать упорно работать. Мы выиграли, и я счастлив, несмотря на то что пропустил гол. Самое главное — команда победила. Я очень доволен игрой, которую мы показали», — приводит слова Облака официальный сайт мадридского клуба.
«Атлетико» вышел в финал «Ауди Кап», где 2 августа встретится с «Ливерпулем». В матче за третье место «Наполи» сразится с мюнхенской «Баварией».