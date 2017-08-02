Клопп заявил о чемпионских амбициях «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что в новом сезоне его команда будет бороться за победу в АПЛ.
«Будем бороться за чемпионство. Сезон нельзя начинать без амбиций. Нужно ставить определённые цели. Думаю, у нас очень хорошая команда. В прошлом сезоне нам немного не повезло, но мы можем играть лучше. Надеюсь, всё получится и нам не придётся многое исправлять», — приводит слова Клоппа BBC.
В прошлом сезоне мерсисайдцы заняли 4-е место в АПЛ и начнут выступление в Лиге чемпионов с раунда плей-офф.
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