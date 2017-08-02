Экс-нападающий «Локомотива» Кайседо стал игроком «Лацио»

Нападающий Фелипе Кайседо, известный в России по выступлению за «Локомотив», продолжит карьеру в Италии. Футболист, права на которого принадлежали «Эспаньолу», перешёл в «Лацио», о чём сообщает пресс-служба римского клуба.
На какой срок рассчитан контракт, а также финансовые детали не разглашаются. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит € 3 млн.
По итогам последнего сезона Кайседо принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, став автором двух голов и одной результативной передачи.
Фото Фелипе Кайседо в футболке «Лацио» также можно посмотреть в «Твиттере».
Экс-игрок «Локомотива» Кайседо прибыл в Рим, чтобы завершить переход в «Лацио»