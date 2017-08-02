Витсель: сильно огорчился, когда узнал, что «Спартак» стал чемпионом

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, который теперь играет за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», признался, что он был расстроен тем фактом, что в прошлом сезоне чемпионский титул завоевал «Спартак». Также бельгиец рассказал, кого считает самым сильным игроком, с которым он встречался в матчах РФПЛ.
«Сильно огорчился. Но на самом деле я понимал, что «Спартак», скорее всего, выиграет титул. Уже через несколько недель после моего ухода это стало очевидно. „Зениту“ пора выигрывать. И не только чемпионат России, а вообще титулы. Прошлый сезон не назовёшь удачным, конечно. Но этот команда начала хорошо — матчи я не видел, зато знаю результаты. И сейчас у «Зенита» есть всё, чтобы снова взять золото.
Лучший игрок, против которого играл в чемпионате России? Халк. Сто процентов! Хотя я играл с ним, но не могу не упомянуть. Халк — топ-футболист, просто зверь, всё умеет. Бегает как заведенный, пушечный удар с любой ноги, обводит пачками соперников… Красота. А против… Прям одна фамилия сразу на ум не приходит. Из оппонентов пусть будет Промес. Он очень крутой. И Дзагоев мне нравится, невероятно умный игрок", — цитирует Витселя 8news.