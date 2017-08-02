Натхо: с «Локомотивом» у ЦСКА произошла осечка, такое случается в футболе

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК, а также рассказал, каким ему показался старт сезона-2017/18 в РФПЛ.
«Все эти игроки — отличные футболисты, не стану называть кого-то одного. Отмечу только, что помимо этих ребят в АЕК есть Дмитрий Чигринский, выступавший за «Барселону». Даже если ты сыграл в своей жизни один матч за «Барсу», можешь считать себя хорошим футболистом. А Чигринский провёл гораздо больше игр, чем одну, так что его профессиональные качества не вызывают никаких сомнений. Впрочем, наличие всех названных исполнителей не меняет нашу задачу — во что бы то ни стало побеждать по итогам двух матчей и проходить дальше.
Что касается чемпионата России, первый матч сезона всегда очень сложный, кто бы тебе ни противостоял. Ты проводишь месяц-полтора, а то и больше, без официальных игр, и тут всегда важно хорошо начать, показать, что не зря работали на сборах. Мы добились нужного результата, сумели увезти из Дагестана три очка. Рад, что и сам я отличился с точки, даже опытным игрокам гол в первом же официальном матче сезона может добавить уверенности и настроя. С «Локомотивом», к сожалению, у нас произошла осечка, но так случается в футболе. Будем доказывать, что это было стечение обстоятельств», — цитирует Натхо пресс-служба клуба.
ЦСКА выиграл два из трёх матчей нового сезона РФПЛ, потерпев поражение лишь в поединке с «Локомотивом» (1:3).