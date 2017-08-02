Натхо: ЦСКА с нетерпением ждёт домашнего матча с АЕК, чтобы довершить начатое

Полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕК. В первой игре на выезде москвичи победили со счётом 2:0.
«В гостях мы не показали всего, на что способны. Мы действовали по ситуации, выжали максимум из имевшихся моментов, сумели не пропустить. Исход встречи решили два стандарта, и теперь мы с нетерпением ждёт домашнего матча, чтобы довершить начатое», — цитирует Натхо официальный «твиттер» столичной команды.
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