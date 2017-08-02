Пономарёв: Гончаренко не надо рисковать и давать шанс молодёжи в матче с АЕК

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда Лиги чемпионов ЦСКА – АЕК, который состоится сегодня, 2 августа.
«ЦСКА экономить силы ни в коем случае нельзя. Это расслабляет. Выйдешь на игру несобранным – всё проиграешь. Сил у команды вполне достаточно, да и время на восстановление есть. Если «армейцы» выйдут и сыграют в полную силу, выиграют 2:0.
Не важно, как будет играть АЕК. Они и в домашнем матче сделать ничего не смогли, им играть некем. В крайнем случае сыграют 1:1, если повезёт. Могут, конечно, побежать вперёд всей командой, но это бесполезно. Ещё больше получат. Если ЦСКА сегодня вылетит, это будет абсолютным позором, но я даже думать об этом не хочу.
Стоит ли Гончаренко дать сегодня шанс молодёжи? Нет, ни в коем случае не надо рисковать. Вот когда ЦСКА поведёт 2:0, пусть выпускает кого хочет. Фёдор Чалов мне, например, вообще не нравится в этом сезоне.
Ощущение, что он успокоился. Ему нужно работать, а он надеется на лёгкий гол, так не бывает. Нужно с кровью выдирать эти мячи. И если он не будет работать на грани возможностей, ничего из него не получится», — сказал Пономарёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Чёрным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 мск.