Жулиано: в «Зенит» пришло много аргентинцев, но это не станет проблемой

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней Иегудой» рассказал о подготовке команды и поделился мнением о том, что состав сине-бело-голубых пополнили три аргентинца: Леандро Паредес, Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана.
«Не думаю, что тот факт, что два игрока «Бней Иегуды» вчера потерялись в Стамбуле, как-то повлияет на нас и на игру. Мы отнесёмся к этой игре, как к любой другой. Прошлый сезон получился очень удачным для меня, в том числе и в плане личной статистики. В этом сезоне многое изменилось, пришёл новый тренер. Нормально, что с новым наставником произошли изменения в составе. Мне нужно много работать, доказывать свою состоятельность на поле, выкладываться на сто процентов, чтобы вернуться в стартовый состав.
Не думаю, что возникнут проблемы из-за того, что в команду пришло много аргентинских игроков. В «Зените» уже было три бразильца и всё было хорошо, никаких отдельных групп не было. Конечно, нужно привыкнуть к новым игрокам, но они пришли, чтобы помочь «Зениту» выигрывать. Национальность не имеет значения, мы должны быть профессионалами и делать всё для команды. Нам не нужно быть друзьями, нам нужно выигрывать матчи.
Манчини не просил меня менять позицию и делать изменения в своей игре, он знает, где я играл в прошлом сезоне», — передаёт слова Жулиано корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Матч «Зенит» — «Бней Иегуда» состоится 3 августа. Начало запланировано на 20:00 мск.