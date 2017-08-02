Нойштедтер: читал слухи о «Спартаке», но я счастлив в «Фенербахче»

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер на пресс-конференции перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы со «Штурмом» (3 августа) ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак».
«Меня ждёт важный матч, и сейчас я полностью сосредоточен на нём. Читал слухи, но я счастлив в «Фенербахче» и хочу остаться тут», — ответил футболист.
В «Фенербахче» Нойштедтер перебрался летом прошлого года. В минувшем сезоне он провёл 18 матчей в чемпионате Турции. Накануне СМИ сообщили, что «Спартак» увеличил предложение по Нойштедтеру до € 4 млн.