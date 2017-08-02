Луческу: чувствую любовь турецких людей, нигде больше такого не встречал

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от Турции и местных жителей. Сегодня турецкая пресса сообщила, что румынский специалист назначен новым главным тренером национальной команды.
«Я чувствую любовь турецких людей. Это фантастика, нигде больше такого не встречал! Если я нахожусь в Испании, Швейцарии или Германии и кто-то остановит меня на улице, то я сразу узнаю, если это будет турок!» — цитирует Луческу румынский журналист Эмануэль Росу.
Стоит отметить, что это интервью Луческу давал за несколько дней до появления информации о его назначении в сборную Турции.
Источник: Луческу назначен новым главным тренером сборной Турции