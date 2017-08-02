Усман Дембеле близок к переходу в «Барселону», «Боруссия» просит € 100 млн

Руководство «Барселоны» окончательно определилось, кто заменит в команде нападающего Неймара. По информации газеты Marca, единственным форвардом, который входит в трансферный список сине-гранатовых, является Усман Дембеле из дортмундской «Боруссии».
Переговоры между «Барселоной» и «Боруссией» о трансфере Дембеле идут уже давно, однако запрошенные за игрока € 100 млн отпугивали каталонцев. Теперь ситуация изменилась, поскольку сине-гранатовые получат € 222 млн за Неймара от «ПСЖ». Испанское издание не сомневается, что Усман в скором времени подпишет контракт с «Барсой».
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