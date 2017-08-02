Чигринский: ЦСКА победил по игре — результат всё отражает, к сожалению

Защитник АЕК Дмитрий Чигринский поделился впечатлениями от поражения в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «армейцев».
«Наверное, всегда можно рассчитывать на положительный результат, всё может перевернуться за минуту. Но недооценки со стороны ЦСКА не было. ЦСКА — это ЦСКА, опытная команда, вышли организованно. У нас были неплохие отрезки, но в целом всё закономерно. Мы уступили по игре. Результат всё отражает, к сожалению», — сказал игрок в эфире телеканала «Футбол 1».
В первом матче ЦСКА на выезде выиграл у АЕК со счётом 2:0. Красно-синие вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, АЕК покинул турнир.