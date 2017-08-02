Видео: фанаты «Аякса» устроили акцию в поддержку Нури на матче с «Ниццей»

Болельщики «Аякса» устроили акцию в поддержку полузащитника голландской команды Абдельхака Нури перед началом ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Нури потерял сознание в товарищеском матче с «Вердером» и находился в состоянии искусственной комы, пока накануне не был отключён от аппарата искусственного дыхания. Сейчас 20-летний игрок может дышать самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильное, однако врачи уверены, что повреждения мозга необратимы. Тем не менее родственники Абдельхака продолжают верить в чудо.
Следить за основными событиями матча «Аякс» — «Ницца» можно на «Чемпионате».
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