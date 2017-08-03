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Бышовец: «Краснодар» в жёстком ритме, с «Люнгбю» ничья будет хорошим результатом

3 августа 2017, четверг. 14:38 Футбол

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от предстоящего матча третьего раунда Лиги Европы «Люнгбю» — «Краснодар». В первой игре «быки» дома одержали победу со счётом 2:1.

«Это будет очень сложная игра для «Краснодара». Команда в жёстком игровом ритме, также скажется и поражение от «Спартака». Есть и проблема с внутренним резервом. Конечно, все эти факторы повлияют сегодня на игру команды. Главная задача – преодолеть усталость и физическую, и психологическую. В первом матче «быкам» удалось победить с очень большим трудом.

Датские команды всегда активны, навязывают много борьбы. Это будет разрушать игровые связи «Краснодара». Подопечным Игоря Шалимова нужно обратить внимание на игру в обороне и действовать на быстрых контратаках. Сейчас «быкам» не хватает скорости, им нужно это исправлять. Конечно, и ничейный результат был бы для «Краснодара» хорошим», — сказал Бышовец в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Чёрным.

Букмекеры оценили шансы «Краснодара» пройти «Люнгбю» в отборе Лиги Европы
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар Анатолий Бышовец
Новости. Футбол
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