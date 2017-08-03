Бышовец: «Краснодар» в жёстком ритме, с «Люнгбю» ничья будет хорошим результатом

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своими ожиданиями от предстоящего матча третьего раунда Лиги Европы «Люнгбю» — «Краснодар». В первой игре «быки» дома одержали победу со счётом 2:1.
«Это будет очень сложная игра для «Краснодара». Команда в жёстком игровом ритме, также скажется и поражение от «Спартака». Есть и проблема с внутренним резервом. Конечно, все эти факторы повлияют сегодня на игру команды. Главная задача – преодолеть усталость и физическую, и психологическую. В первом матче «быкам» удалось победить с очень большим трудом.
Датские команды всегда активны, навязывают много борьбы. Это будет разрушать игровые связи «Краснодара». Подопечным Игоря Шалимова нужно обратить внимание на игру в обороне и действовать на быстрых контратаках. Сейчас «быкам» не хватает скорости, им нужно это исправлять. Конечно, и ничейный результат был бы для «Краснодара» хорошим», — сказал Бышовец в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Чёрным.