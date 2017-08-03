Матич извинился перед болельщицей, которой мяч попал в лицо

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич извинился перед болельщицей, которой в лицо попал мяч. Произошло это во время товарищеского матча с «Сампдорией».
В одном из эпизодов Неманья Матич, который нынешним летом перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Челси», не догнал мяч и ударил его в сторону трибуны, попав в болельщицу. Сербский футболист тут же подбежал и принёс извинения.
Матч с «Сампдорией», состоявшийся 3 августа, стал для Матича дебютным в составе «МЮ» и завершился победой манкунианцев (2:1).
Видео данного эпизода можно посмотреть в «Твиттере».
«Манчестер Юнайтед» — «Сампдория» — 2:1. Видеообзор матча