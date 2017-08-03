Нападающий «Шахтёра» Веллингтон Нем выбыл на полгода

Нападающий «Шахтёра» Веллингтон Нем, выступающий на правах аренды за «Сан-Паулу», получил серьёзную травму в матче чемпионата Бразилии с «Ботафого» (4:3). 25-летний игрок повредил медиальную и коллатеральную связку правого колена и теперь будет прооперирован. На восстановление бразильца понадобится около полугода, и в нынешнем году он уже не сыграет, сообщает UOL.
«Сан-Паулу» арендовал Веллингтона Нема у «Шахтёра» до конца 2017 года. В текущем чемпионате Бразилии Нем сыграл 10 матчей и забил 1 гол.
«Флуминенсе» вновь связался с нападающим «Шахтёра» Веллингтоном Немом