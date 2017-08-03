«Зенит» поменяет поле на стадионе «Санкт-Петербург» в перерыве на матчи сборных

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко после домашнего поражения петербургской команды от израильского клуба «Бней Иегуда» (0:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сообщил, что клуб поменяет поле на домашнем стадионе «Санкт-Петербург» во время одного из перерывов, связанного с матчами национальных сборных.
«Будем ли менять поле? Есть такой стадион «Альянс Арена». Там четыре раза в год перестилают газон. Так что ничего страшного в этом нет. Будем менять, когда поле придёт в негодность. В один из перерывов для сборной мы его поменяем, но не в сентябре. Думаю, в сентябре поле ещё отстоит прекрасно», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.