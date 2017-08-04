Луис Адриано: у нас с Промесом есть всё, чтобы забить за сезон 35-36 голов

Нападающий «Спартака» Луис Адриано ответил на вопрос о том, готов ли он вместе с партнёром Квинси Промесом опередить по голам за сезон пару форвардов «Зенита» Александр Кокорин — Артём Дзюба, перед которыми стоит задача забить в сумме 35 мячей.
«У нас есть всё, чтобы много забивать. Квалификация Кокорина очень высока, он делает голы почти в каждом матче. Но у нас с Квинси есть всё, чтобы на нашем счету оказалось 35-36 мячей.
Лучшая ли у «Спартака» атака? Не мне об этом судить. Просто стараемся показывать свой максимум. Думаю, всё же есть те, кто может с нами поспорить. А вот кто именно, узнаем в конце чемпионата.
Что касается безголевой серии Зе Луиша, то каждый нападающий проходит через такие периоды. Но Зе выполняет свою работу хорошо, помогает команде. Его обязательно прорвёт в ближайшее время, и всё придёт в норму. Зе не переживает, продолжает трудиться – он знает, что скоро всё получится», — рассказал Луис Адриано в интервью «Спорт-экспрессу».