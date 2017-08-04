Россия укрепила позиции в таблице коэффициентов еврокубкового сезона

Россия по итогам еврокубковой недели по-прежнему занимает шестое место в рейтинге УЕФА, чуть оторвавшись от Португалии и немного приблизившись к Франции.
На этой неделе в Лиге Европы «Зенит» проиграл «Бней Иегуда» (0:1), но пробился в следующий раунд, а «Краснодар» переиграл «Люнгбю» (3:1). ЦСКА оказался сильнее АЕК (1:0) в Лиге чемпионов. Это принесло в копилку России 0,400 балла, и в общей сложности у страны теперь 42,582 балла.
Цвета Португалии отстаивали «Маритиму», одолевший «Ботев» (2:0), и «Брага», вырвавшая победу у АИК (2:1, ДВ). Они принесли стране 0,333 балла. В сумме у Португалии стало 39,415 балла.
Французский «Бордо» проиграл «Видеотону» (0:1), «Марсель» не смог одолеть «Остенде» (0:0), а «Ницца» сыграла вничью с «Аяксом» (2:2). Таким образом, в активе Франции стало на 0,166 балла больше — в сумме 46,831.
Рейтинг ассоциаций УЕФА:
1. Испания — 89,212;
2. Германия — 63,427;
3. Англия — 62,105;
4. Италия — 60,582;
5. Франция — 46,831;
6. Россия — 42,582;
7. Португалия — 39,415;
8. Бельгия — 37,000;
9. Украина — 34,533;
10. Турция — 30,500.