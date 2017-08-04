Самедов: за эти три тура поняли, что «Спартак» ждёт очень трудный сезон

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о старте сезона. По итогам трёх туров красно-белые набрали пять очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.
«Три тура сыграно, многие уже считают «Зенит» фаворитом – пожалуйста! Разве для нас это что-то меняет? Мы чемпионы, а впереди слишком большой турнирный путь. За эти три тура мы поняли, что нас ждёт очень трудный сезон. Могу сказать, что «Спартак» на каждый матч будет выходить с большим желанием победить.
Такой клуб, как «Спартак», всегда под давление, на нас постоянно смотрят через особую призму. Сколько сейчас мнений, что «Спартак» уже не тот. Ни один клуб в России столько не обсуждают. Я думаю так: «Окей, мы стали чемпионами, это здорово! Теперь давайте двигаться дальше», — приводит слова Самедова «Советский спорт».