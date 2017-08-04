Аскасибар, которым интересовался «Зенит», сыграл последний матч за «Эстудиантес»

Южноамериканские СМИ утверждают, что полузащитник «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибар провёл свой последний матч за аргентинский клуб и вскоре перейдёт в «Зенит».
Как сообщает TyC Sports, Аскасибар в последний раз вышел на поле в футболке «Эстудиантеса» в матче Южноамериканского кубка против «Насьональ де Потоси» (2:0). 20-летний полузащитник был заменён в конце встречи и не смог сдержать слёз.
«После всех лет, проведённых в клубе, сейчас меня переполняют эмоции. Здесь я вырос как игрок, получил семью, уважение. „Эстудиантес“ — это великий этап моей карьеры», — сказал Аскасибар.
В «Зенит» может перейти полузащитник «Эстудиантеса» Аскасибар