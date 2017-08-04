Экс-защитник «Спартака» Сухи стал новым капитаном «Базеля»

Защитник Марек Сухи назначен новым капитаном «Базеля», сообщает пресс-служба клуба. На этой должности 29-летний чех сменил 34-летнего аргентинского полузащитника Матиаса Дельгадо, который завершил карьеру. Вице-капитаном швейцарской команды будет 26-летний защитник Михаэль Ланг.
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Сухи с 2010 года выступал за московский «Спартак», после чего и перешёл в «Базель». В минувшем сезоне он провёл 33 матча в чемпионате Швейцарии, забил 4 гола и помог «Базелю» стать чемпионом страны.