Игроки «Шапекоэнсе» выйдут на матч с «Барселоной» в футболках с 71 звездой

Футболисты «Шапекоэнсе» на товарищеский матч с «Барселоной», который состоится 7 августа на стадионе «Камп Ноу», выйдут в специальных футболках, на которых будет нанесена 71 звезда — по числу жертв авиакатастрофы в Колумбии, сообщает The Sun.
29 ноября 2016 года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение в Медельине. Команда летела на матч Южноамериканского кубка с колумбийской командой «Атлетико Насьональ». В результате крушения спаслись шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших были три игрока, один из которых, защитник Алан Русшел, сыграет с «Барселоной».