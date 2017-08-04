Лукас Перес согласовал условия контракта с «Фенербахче»

Нападающий лондонского «Арсенала» Лукас Перес может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Turkish Football, 28-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с «Фенербахче», и теперь осталось достичь договорённости между клубами.
Агент испанского футболиста сообщил, что лондонцы хотят получить за Переса € 15 млн, учитывая ещё действующий на три года контракт.
Ранее сообщалось, что «Марсель» и леверкузенский «Байер» заинтересованы в приобретении Переса. В прошлом сезоне форвард провёл в АПЛ всего 11 матчей и забил один мяч.
«Марсель» и «Байер» хотят купить Лукаса Переса у «Арсенала»