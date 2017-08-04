«Челси» готов предложить £ 50 млн за ван Дейка

«Челси» планирует ввязаться с «Ливерпулем» в борьбу за защитника Вирджила ван Дейка и готовит своё предложение «Саутгемптону». Как сообщает The Times, лондонцы готовы потратить на футболиста £ 50 млн.
Ранее стало известно, что «Саутгемптон» принял решение сохранить в своём составе защитника, однако, по сведениям издания, «святые» готовы рассмотреть предложение от «Челси».
Лондонцы считают, что им удастся завершить сделку по 26-летнему игроку до старта сезона. В прошлом сезоне ван Дейк провёл в чемпионате Англии 21 матч, забив 1 гол.
«Саутгемптон» решил сохранить ван Дейка, которого хочет приобрести «Ливерпуль»