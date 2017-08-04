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Неймар — Суаресу и Месси: я ваш фанат и всегда буду восхищаться вами

4 августа 2017, пятница. 13:28 Футбол

Нападающий Неймар, который перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ», обратился к своим уже бывшим партнёрам по команде Лионелю Месси и Луису Суаресу.

«Братья, я желаю вам всего наилучшего. Спасибо вам за эти годы большой радости и тренировок. Одной из причин, по которой я подписал контракт с „Барселоной“, был Лионель Месси, потому что я хотел играть с моим кумиром и самым великим футболистом, которого я когда-либо видел в футболе.

Луис Суарес принёс нам большую радость. Я узнал несколько вещей рядом с вами, и самая главная из них — это «ударь первым»! Всего наилучшего! Я люблю тебя.

Я ваш фанат и всегда буду восхищаться вами. Я также хочу поблагодарить моих дорогих друзей за все эти годы, проведённые вместе. Я приехал сюда парнем, желая учиться у вас, и сегодня я горд тем, что был рядом с вами!" — написал Неймар в «Инстаграме».

Неймар выступал в «Барселоне» с 2013 года, куда перешёл из «Сантоса». Каталонцы потратили на покупку бразильца € 88,2 млн, а продадут в «ПСЖ» за € 222 млн.

Неймар ответил Месси: спасибо, брат. Я буду скучать по тебе
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПСЖ ФК Барселона Лионель Месси Луис Суарес Неймар
Новости. Футбол
4 августа 2017, пятница
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