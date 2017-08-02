Неймар ответил Месси: спасибо, брат. Я буду скучать по тебе

Нападающий Неймар, который изъявил желание покинуть «Барселону» и в ближайшее время станет игроком «ПСЖ», ответил на реплику форварда каталонцев Лионеля Месси. Аргентинец пожелал Неймару удачи, отметив, что для него было большим удовольствием играть вместе с бразильцем.
«Спасибо, брат. Я буду скучать по тебе», — ответил Неймар Месси в «Инстаграме».
Неймар выступал в «Барселоне» с 2013 года, куда перешёл из «Сантоса». Каталонцы потратили на покупку бразильца € 88,2 млн, а продадут в «ПСЖ» за € 222 млн.