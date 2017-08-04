Головин – лучший игрок ЦСКА в июле, по мнению болельщиков

Полузащитник ЦСКА Александр Головин признан лучшим игроком «армейцев» в июле, по мнению болельщиков, которые приняли участие в голосовании на сайте клуба.
Александр Головин набрал 36% голосов. Второе место занял защитник Алексей Березуцкий – 13%. Замкнул тройку нападающий Витиньо – 12%. Далее следуют Понтус Вернблум – 8%, Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев – 7%, Марио Фернандес – 6%.
В июле Александр Головин принял участие в четырёх матчах, включая игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и забил 2 гола.
Головин: для такого клуба, как ЦСКА, плотный календарь — это не проблема