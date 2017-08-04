Лескано: до переезда в Россию из российских клубов знал ЦСКА, «Спартак», «Рубин»

Аргентинский нападающий Хуан Лескано, играющий в настоящее время за «Анжи», рассказал, о чём подумал в первую очередь, когда ему поступило предложение из России. Лескано перебрался в Россию в 2013 году, став игроком красноярского «Енисея».
«Первая мысль… «Почему бы и нет?» Всё же не одну страну к тому времени прошёл. А потом, я же не в одиночку в Красноярск ехал – с приятелем из второй команды «Сарагосы». Он тренерам «Енисея» не приглянулся и вернулся в Испанию. А я – остался.
Слышал, что у вас холодно. Из футбольных клубов знал ЦСКА, «Спартак» и «Рубин». Больше ничего. На первых порах не понимал, как можно тренироваться в такой мороз! В Мадриде иногда тоже выпадал снег, но, конечно, не в сибирских объёмах.
Поначалу было тяжело. Я не знал языка, не понимал, что говорят окружающие, и из всей команды общался только с Лауренциу Бушем, румыном. Со временем всё наладилось. Мне комфортно в России», — сказал Лескано.