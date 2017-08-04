Неймар: просил Пике не публиковать пост о том, что я останусь в «Барселоне»

Нападающий «ПСЖ» Неймар, накануне перешедший во французский клуб из «Барселоны», рассказал о сообщении в «Инстаграме», которое в конце июля выложил в Сеть защитник каталонцев Херард Пике. В нём испанец заявил, что Неймар останется в «Барселоне». Позже Пике признался, что это была его инициатива.
«Мы обедали вместе, немного расслабились. Я попросил Пике не публиковать сообщение о том, что останусь в «Барселоне», но он поступил иначе.
Решение Пасторе отдать мне 10-й номер? Хочу поблагодарить его за это. Не ожидал. Спасибо ему за это», — сказал Неймар на пресс-конференции.
Неймар: я ушёл в «ПСЖ» не из-за денег, обидно, что люди так думают