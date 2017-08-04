Неймар: у «ПСЖ» есть потенциал, чтобы стать величайшим клубом в мире

Новичок «ПСЖ» Неймар, перешедший во французский клуб из «Барселоны», считает, что у парижан есть потенциал, чтобы стать величайшим клубом в мире.
«У «ПСЖ» есть потенциал, чтобы стать величайшим клубом в мире. Я хочу писать историю этого клуба и выиграть с ним Лигу чемпионов», — отметил на пресс-конференции Неймар.
Нападающий сборной Бразилии перешёл в «ПСЖ» накануне за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Неймар подписал контракт с парижанами, рассчитанный на пять лет. В «ПСЖ» форвард будет играть под 10-м номером, который ему уступил Хавьер Пасторе.
Невероятные € 222 млн! Неймар и ещё 9 самых дорогих трансферов в истории
222 млн евро, поступившие на счёт «Барсы» для активации опции выкупа Неймара, — самая дорогая сделка в истории с двукратным преимуществом.