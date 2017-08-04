Кокорин впервые был признан лучшим игроком месяца в «Зените»

Болельщики «Зенита» признали нападающего Александра Кокорина лучшим игроком команды по итогам июля. В течение первого месяца сезона 26-летний футболист принял участие в пяти матчах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Второе место по итогам голосования занял вратарь Андрей Лунёв, третье — защитник Доменико Кришито.
Награда стала для Кокорина первой за три сезона в «Зените». В общей сложности нападающий провёл за сине-бело-голубых 56 матчей, забил 16 мячей и отдал 6 голевых передач.
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