Кучук: игра «Анжи» — «Ростов» шла до первой ошибки. Мы забили, нам повезло

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал гостевую победу над «Анжи» (0:1) в матче 4-го тура РФПЛ.
«Игра была сложная для обеих команд, поскольку было очень жарко плюс мешала высокая трава. Поэтому футбол был тягучий. Думаю, игра шла до первой ошибки. Кто первый забивал, тот и выигрывал. Мы забили, нам повезло. Благодарим ребят, что они держали структуру игры до самой последней минуты. Чуть не получилось в конце, два момента было, мы могли решать раньше», — заявил Кучук в эфире телеканала «Наш футбол».
Гол Дядюна принёс «Ростову» победу над «Анжи»