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Кучук: новички «Ростова» всё понимают с первого взгляда

4 августа 2017, пятница. 22:23 Футбол

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук после гостевой победы над «Анжи» (0:1) в матче 4-го тура РФПЛ рассказал, насколько ему сложно создавать новую команду.

«Сложно, так как мы собрались за неделю до старта чемпионата. На первом сборе было всего четыре игрока из нынешней основы. Но мы работаем скрупулёзно. Сейчас нужно объединить ребят результатом, желанием, тренировками. Сложный процесс. Наше становление продолжается. Сколько оно продлится? Уже сделано многое. Мы хорошо поработали на трансферном рынке, взяли хороших футболистов, которым не надо повторять по 10 раз. Они всё понимают с первого взгляда. Если бы уровень ребят был ниже, то пришлось бы сложнее. Спасибо всем за работу, которая ещё не закончилась», — приводит слова Кучука пресс-служба «Ростова».

Гол Дядюна принёс «Ростову» победу над «Анжи»
Источник: Официальный сайт ФК "Ростов" Сообщить об ошибке
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ФК Ростов Леонид Кучук
Новости. Футбол
4 августа 2017, пятница
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