Васильев: Мбаппе должен принять решение, но он никогда не изъявлял желания уйти

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба нападающего Килиана Мбаппе, ставшего трансферной целью ряда ведущих клубов Европы. По словам функционера, футболист никогда не озвучивал своего желания покинуть команду из Монако.
«Мы всегда готовы к обсуждениям. Вопреки тому, что я читал в прессе, речь идёт вовсе не о деньгах. Всё гораздо сложнее. Если вы спросите меня, то я бы, конечно, хотел бы сохранить его в составе.
Игрок должен сам принять правильное решение. Но прежде всего мы должны учитывать интересы всего нашего проекта. Просто дайте ему время. Вопреки тому, что я читал или слышал, Мбаппе никогда не изъявлял желания уйти. Никогда! Но предложения, безусловно, есть, и его попытки переехать в другую страну становятся всё сильнее», — цитирует Васильева французское издание Sport 365.