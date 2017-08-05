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Григорян: «Анжи» заслужил ничью, тем не менее, имеем поражение

5 августа 2017, суббота. 05:00 Футбол

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал оценку поражению своей команды на старте четвёртого тура РФПЛ. Команда из Махачкалы уступила гостям из «Ростова» со счётом 0:1.

«Понимали, что в игре с такой организованной командой как «Ростов» очень важен фактор первого гола. Безусловно, гол получился в результате нашей грубейшей индивидуальной ошибки. Вратарь справился с ударом с дальней дистанции, оказавшийся первым на мяче Фибель потерял концентрацию и уступил мяч Дядюну.

Но в целом было видно, что после забитого гола «Ростов» осознанно отдал инициативу и строил игру исключительно на контратаках. Во втором тайме мы улучшили качество взаимодействия, что отразилось в большом количестве подходов к воротам, которые завершали ударами. Но, к сожалению, не продавили, не смогли забить очень важный гол. Безусловно, в этом матче мы заслужили ничью, тем не менее, имеем поражение», — приводит послематчевый комментарий Григоряна клубная пресс-служба.

Гол Дядюна принёс «Ростову» победу над «Анжи»
Источник: Официальный сайт ФК "Анжи" Сообщить об ошибке
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Анжи ФК Ростов Александр Григорян
Новости. Футбол
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