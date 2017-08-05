Григорян: «Анжи» заслужил ничью, тем не менее, имеем поражение

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал оценку поражению своей команды на старте четвёртого тура РФПЛ. Команда из Махачкалы уступила гостям из «Ростова» со счётом 0:1.
«Понимали, что в игре с такой организованной командой как «Ростов» очень важен фактор первого гола. Безусловно, гол получился в результате нашей грубейшей индивидуальной ошибки. Вратарь справился с ударом с дальней дистанции, оказавшийся первым на мяче Фибель потерял концентрацию и уступил мяч Дядюну.
Но в целом было видно, что после забитого гола «Ростов» осознанно отдал инициативу и строил игру исключительно на контратаках. Во втором тайме мы улучшили качество взаимодействия, что отразилось в большом количестве подходов к воротам, которые завершали ударами. Но, к сожалению, не продавили, не смогли забить очень важный гол. Безусловно, в этом матче мы заслужили ничью, тем не менее, имеем поражение», — приводит послематчевый комментарий Григоряна клубная пресс-служба.