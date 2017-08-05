Титов: понятно, что Глушаков и Комбаров не совсем готовы — у них не было отпуска

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне главный тренер «Енисея» Егор Титов объяснил причину спада в игре спартаковцев Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова недостатком отдыха после участия в играх сборной России на Кубке конфедераций.
«Что происходит с Глушаковым и Комбаровым в начале сезона? У ребят просто не было отпуска. После окончания сезона поехали в сборную, потом Кубок конфедераций – и только дней пять-семь паузы. Все отдыхали, а парни работали. Понятно, что не совсем готовы.
Надо Диме и Денису стиснуть зубы и начинать всё заново доказывать, чтобы закрыть рты всем критикам. В «Спартаке» так всегда было: сегодня ты на коне, а завтра — под ним. Да, весеннее золото у них уже никто не отнимет, но впереди Лига чемпионов, о которой ребята мечтали», — приводит мнение Титова «Спорт-экспресс».