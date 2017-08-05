Адвокат: если ван Дейку предлагают в пять раз больше в топ-клубе, выбор очевиден

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат прокомментировал информацию, согласно которой голландский защитник Вирджил ван Дейк хочет покинуть «Саутгемптон».
«Вы можете осудить его за желание покинуть „Саутгемптон“, но если у игрока появляется возможность перейти в топ-клуб АПЛ и зарабатывать в пять раз больше, то выбор очевиден. Я поддерживаю ван Дейка», — цитирует Адвоката Voetbalzone.
По неофициальной информации, «Челси» готов потратить на ван Дейка £ 50 млн. В прошлом сезоне ван Дейк провёл в чемпионате Англии 21 матч, забив 1 гол.
57 млн за Менди и мыльная опера Неймара. Обзор трансферов Европы
Рекордный трансфер «Манчестер Сити», Бернардески в «Ювентусе», новый виток мелодрамы с Неймаром и другие трансферные новости из Европы.