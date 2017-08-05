Каррера: матч «Зенит» — «Спартак» будет итальянским дерби на тренерской скамейке

Главный тренер «Спартака» итальянец Массимо Каррера поделился ожиданиями от гостевого матча 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который нынешним летом возглавил его соотечественник Роберто Манчини. Встреча состоится 6 августа.
«Нам предстоит сыграть с «Зенитом» Манчини. Это будет сложная игра, поскольку у соперника хорошая команда с отличным итальянским тренером. Это будет российским дерби, а также итальянским дерби на тренерской скамейке. Встретятся две играющие команды. Надеюсь, получится хорошая игра», — цитирует Карреру TuttoJuve.
«Или же случится матч в честь итальянского футбола», — в шутку добавил наставник красно-белых.
Каррера: из-за Манчини ничего особенного к матчу с «Зенитом» делать не буду