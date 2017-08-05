Карпин: возможно, Кокорин решил, что надо играть в футбол, не заниматься фигнёй

Экс-наставник «Спартака» Валерий Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Целых поделился мнением о прогрессе в игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Накануне Кокорин впервые был признан лучшим игроком месяца в «Зените».
«Возможно, взялся за голову. Поговорил сам с собой и решил: всё, мне надо играть в футбол, а не заниматься фигнёй. Возможно, ему в этом помог Манчини. Или, скорее всего, именно Манчини», — сказал футбольный специалист.
Карпин также поделился мнением о планке в 35 голов за сезон на двоих, которую главный тренер «Зенита» Роберто Манчини установил для Кокорина и Артёма Дзюбы: «Нормальная планка. А какую ставить? Пять голов за сезон?»
Карпин: в воскресном матче небольшое предпочтение отдаю «Спартаку»
Недавно покинувший «Матч ТВ» Валерий Карпин пока взял паузу в работе. В интервью «Чемпионату» он порассуждал о главном матче 4-го тура РФПЛ.