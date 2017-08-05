Титов: «Спартаку» надо отдавать Давыдова. Хоть на Луну, главное, чтобы играл

Бывший капитан «Спартака», ныне тренер «Енисея» Егор Титов выразил мнение, что 22-летнему нападающему Денису Давыдову нужно покинуть стан красно-белых.
«Мне кажется, чем быстрее Дениса отдадут, тем лучше будет для всех. Куда угодно, хоть на Луну, главное, чтобы играл. Так получается, что ближайший соперник перед нами встречается со „Спартаком-2“ – и матчей этой команды смотрю много. Денис сейчас не впечатляет. А ведь сколько надежд на него возлагалось…» — сказал Титов.
Титов также заявил, что полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер, которого, по информации СМИ, собирался купить «Спартак» — не уровень для чемпионов России: «Однозначно, нет. Однозначно! Если речь об усилении для РФПЛ – это одно, если под Лигу чемпионов – совершенно другое. Он не сильнее ни Боккетти, ни Джикия, ни Кутепова».