Иванович: у «Зенита» и «Челси» много сходств

Экс-защитник «Челси» Бранислав Иванович, играющий в настоящее время за «Зенит», в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову сравнил лондонскую и петербургскую команды.
«Зенит» и «Челси» – это два больших клуба. На самом деле существует много сходств. Например, амбиции и возможности. Что у «Зенита» сейчас точно лучше, так это стадион. Надеюсь, «Челси» построит свою арену. Кстати, стадион «Санкт-Петербург», – вообще один из лучших, на которых я когда-либо играл. Очень красивый, уютный. Прекрасно чувствую себя на нём. Как дома! Но, конечно, есть ещё вещи, в которых «Зенит» может сравняться с топ-клубами. Главная из них – результаты в Европе», — сказал Иванович.
Полное интервью с Ивановичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.