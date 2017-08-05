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Иванович: у «Зенита» и «Челси» много сходств

5 августа 2017, суббота. 13:52 Футбол

Экс-защитник «Челси» Бранислав Иванович, играющий в настоящее время за «Зенит», в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову сравнил лондонскую и петербургскую команды.

«Зенит» и «Челси» – это два больших клуба. На самом деле существует много сходств. Например, амбиции и возможности. Что у «Зенита» сейчас точно лучше, так это стадион. Надеюсь, «Челси» построит свою арену. Кстати, стадион «Санкт-Петербург», – вообще один из лучших, на которых я когда-либо играл. Очень красивый, уютный. Прекрасно чувствую себя на нём. Как дома! Но, конечно, есть ещё вещи, в которых «Зенит» может сравняться с топ-клубами. Главная из них – результаты в Европе», — сказал Иванович.

Полное интервью с Ивановичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Челси Бранислав Иванович Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
5 августа 2017, суббота
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