Пашалич и Таски отправились в составе «Спартака» на матч с «Зенитом»

Сегодня в 11:00 футболисты «Спартака» провели на базе в Тарасовке предматчевую тренировку, затем пообедали и во второй половине дня выехали в аэропорт, откуда отправились на матч 4-го тура РФПЛ с «Зенитом». В делегации москвичей находятся новичок Марио Пашалич и оправившийся от травмы защитник Сердар Таски, не выходивший на поле в этом сезоне.
Помимо Пашалича и Таски, в распоряжении главного тренера красно-белых Массимо Карреры 21 игрок: Артём Ребров, Александр Максименко, Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Константин Щербаков, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Денис Глушаков, Джано Ананидзе, Ивелин Попов, Артём Тимофеев, Зелимхан Бакаев, Александр Самедов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш и Луис Адриано.
Денис Давыдов остался в Москве из-за повреждения икроножной мышцы, у Игоря Леонтьева поднялась температура. Что касается Александра Селихова и Артёма Самсонова, то они принимают участие в матче «Спартака-2» с «Енисеем» в ФНЛ.
Игра «Спартака» с «Зенитом» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» завтра, 6 августа. Начало — в 20:00 по московскому времени.