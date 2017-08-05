Агент Луана: «Спартак»? Официальное предложение сделала только «Сампдория»

Жаир Пейшото, агент нападающего «Гремио» Луана, сообщил, что официальное предложение о трансфере футболиста сделала только итальянская «Сампдория». Ранее появилась информация о том, что о переходе 24-летнего бразильца договорился московский «Спартак».
По словам агента, он ничего не знает по поводу интереса к Луану со стороны красно-белых. Слова Пейшото приводит журналист Radio Grenal FM Матеус Д'Авила.
В нынешнем сезоне Луан в 20 матчах в составе «Гремио» забил 13 голов и отдал пять голевых передач.