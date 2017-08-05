Источник: «Спартак» договорился о трансфере форварда «Гремио» Луана

Московский «Спартак» согласовал трансфер нападающего «Гремио» Луана, сообщает издание «Спорт день за днём». Других подробностей возможного перехода на данный момент нет.
Ранее появилась информация о том, что 24-летний бразильский форвард входит в сферу интересов «Зенита».
Агент футболиста Ролим Кармо в конце июня рассказал, что Луан очень хочет играть в России, а его трансферная стоимость составит € 23 млн.
В нынешнем сезоне Луан в 20 матчах в составе «Гремио» забил 13 голов и сделал пять голевых передач.